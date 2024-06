Band acaba programa que dava uma das maiores audiências do canal

A Band Paraná tirou de sua grade um dos programas que mais dava audiência na programação local entre os horários de 12 e 15h, o Band Mulher, apresentado de segunda a sexta-feira pela apresentadora Ana Chu, desde 2020, quando assumiu o comando da atração.

A apresentadora se despediu dos telespectadores no ar e, emocionada, mesmo sem saber o rumo que vai tomar, agradeceu à direção do canal e a todos os colaboradores que fizeram parte de sua história que foi construída com o programa.

Para o lugar da Band Mulher Paraná, a emissora aposta em um programa policial, que consumia zerar frequentemente na audiência, na tentativa de concorrer com o Cidade Alerta, da Redord Local.

O Band Mulher foi, durante alguns anos, a revista eletrônica do canal, que, comandado por Ana Chu, tinha a proposta de ser um programa leve e para a família.

Além de manter a audiência com um bom índice para a programação local, Ana era também uma forte aliada para o financeiro do canal, já que costumava levar bastantes anunciantes para o canal.