Após confirmação de romance, Maiara e Hugo passam Dia dos Namorados separados

Recentemente, Hugo da Hugo e Guilherme assumiu que estava se relacionando com Maiara, da dupla com Maraisa, após especulações da web.

Os dois chegaram e saíram juntinhos do leilão beneficente que Neymar realizou no início do mês em São Paulo, e foi o que bastou para que a confirmação do romance viesse.

Mas o Dia dos Namorados acabou revelando um momento inusitado entre os dois, o que indica que a relação já pode ter ido por água abaixo.

Enquanto a cantora fez questão de mostrar que estava sozinha no dia especial e chegou até chorar, após dizer claramente que estava solteira, o cantor foi visto ao lado de Fê Cardoso curtindo o Dia dos Namorados em Goiânia.

Veja quem é Fê Cardoso, apontada como o novo affair de Hugo, da dupla Hugo e Guilherme:

Fê Cardoso (foto: Foto reprodução inetrnet)

Vale lembrar que ao portal Léo Dias, Hugo e a assessoria de Maiara chegaram a confirmar que os dois viviam uma relação.

Horas depois dos dois serem vistos curtindo o Dia dos Namorados juntos em Goiânia, a loira acompanhou o cantor durante o show da dupla em cima do palco dos artista.

Hugo e Fê Cardoso (foto: Foto reprodução inetrnet)