Fernando Zor é flagrado em jantar romântico no Dia dos Namorados.

Um dos solteiros mais comentados da web parece que botou mesmo a fila para andar de vez.

Desde que terminou o relacionamento conturbado com Maiara, dupla de Maraisa, Zor ainda não assumiu nenhuma relação, diferentemente de sua ex, que já assumiu romance e idas e vindas com Matheus Gabriel, além de estar se relacionando com o cantor Hugo, conforme confirmação da assessoria da artista.

Neste Dia dos Namorados, Fernando foi flagrado em um jantar romântico, com direito a luz de velas e música ao vivo, em um restaurante de São Paulo, com a pedagoga Vívian kotlevski.

Fernando Zor e Viviane Kotlevski (foto: Foto reprodução internet)

Mais cedo, o cantor chegou a fazer mistério com um buquê de rosas, e deixou seus seguidores intrigados.