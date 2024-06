Festa de aniversário de Carlinhos Maia reúne constelação de famosos em SP

Carlinhos Maia abriu as portas de sua nova mansão localizada no condomínio mais badalado de São Paulo, para receber amigos e familiares ao lado do marido Lucas Guimarães, para comemorar seu aniversário de 33 anos.

Mesmo sendo Dia dos Namorados, o astro da internet conseguiu reunir uma verdadeira constelação de famosos que fizeram questão de prestigiar o famoso.

Além dos vizinhos de condomínios ilustres como Simone Mendes, Kaká Diniz, Deolane e Rodrigo Faro, o humorista recebeu ainda nomes como Paula Fernandes, que animou a noite nos vocais, Mumuzinho, Mc Daniel, Fiuk, Pablo Marçal, Tirulipa, Kel Smith, Mc Ryan SP, e Érika Schneider.

Além dos famosos, diversos influenciadores que fazem parte da turma do humorista, como Álvaro Xaro, Thaise Teixeira e Paiquito, seu amigo de infância, também curtiram a noite.

A badalada noite também foi marcada pelos presentes que o influenciador ganhou de cada convidado e fez questão de mostrar aos seus seguidores uma diversidade de joias, tênis e itens de marcas famosíssimas que já é de costume dele usar, serviram para engordar mais ainda o bolso do já milionário.