Zilu muda de nome e volta a usar o nome do ex-marido

Zilu Godoy, agora apresentadora de um podcast onde conta a vista B de várias mulheres, tomou uma drástica decisão e resolveu voltar a uma questão do passado.

Depois de ter detonado com uma fala do ex-marido que afirmou só ter casado com ela após ela engravidar do primeiro filho, Zilu, agora ex Godoy, resolveu adotar o nome que usava quando casada, passa. A se chamar então é Zilu Camargo, nome que usou durante anos enquanto ainda era casada com sertanejo.