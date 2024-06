Douglas Sampaio investe em indústria cinematográfica e busca novos talentos pelo Brasil

A coluna descobriu que o ator e ex-participante de A Fazenda tem investido pesado no ramo cinematográfico. Douglas Sampaio resolveu ampliar os horizontes e enxergou no cinema um futuro promissor, além é claro de abrir oportunidades para novos talentos e resolvemos bater um papinho com Douglas.



1-Como surgiu a ideia da Aquarela Cine?

Eu e meu sócio (Lucas Neves) antes de tudo sempre fomos atores.

Em dado momento da nossa vida a mais de 6 anos começamos a trabalhar com produção, produzíamos peças, alguns curta-metragens e média independentes, mas apenas prestando serviço, e nem sempre tínhamos a autonomia de escolher que produções fazer, então juntamos nosso conhecimento para realizar produtos que acreditamos com rostos novos.

Eu sempre convivi e vi de perto o trabalho de dois grandes empresários, Sylvia Goulart, que até hoje é minha empresária, e o falecido Felipe Carauta. Quem faz parte dos bastidores sabe que eles descobriram e fizeram muitos nomes de rostos conhecidos na TV, com eles aprendi MUITO de bastidores, até ajudei o Carauta em alguns momentos com o trabalho porque éramos muito amigos.

Quando criamos a Aquarella já tínhamos uma bagagem legal por trás das câmeras e esse conhecimento compartilhado.

Ao longo do tempo foi inevitável juntamos a fome com a vontade de comer, somos apaixonados pelo que fazemos, é a nossa diversão, a pouco mais de 2 anos, assim nasceu a Aquarella Cine.

Douglas Sampaio (foto: Foto divulgação)

2. ?Quantos atores você tem no seu casting?

Temos atores novos sempre chegando, é muito legal conhecer tanta gente boa no ofício e despertar o potencial máximo de outros.

É magnífica essa experiência.

Hoje, no nosso casting, temos em torno de 100 atores se desenvolvendo e muitos com bastante experiência.

Quando precisamos muito de algum outro perfil específico que não esteja no casting, fazemos a busca mesmo fora para o encaixe no produto.

Dá trabalho? Dá! Mas quando acontece é maravilhoso.

Cada um tem seu tempo e momento certo para acontecer.

3. Qual seu grande diferencial?

Acredito que nosso grande diferencial seja trabalhar com a sinceridade, respeito ao processo e carinho no desenvolvimento.

Chegar lá não é tarefa fácil tem que ter muita determinação e disciplina, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem, então ajudamos os atores a ter essa mentalidade de construir uma maturidade versátil para quando a oportunidade aparecer, quem for imediatista pode escolher outro ofício a seguir.

Douglas Sampaio (foto: Foto divulgação)

4. ?Recentemente, você falou nas suas redes sociais sobre as agências/produtores que brincam com os sonhos de jovens atores, garantindo papéis em grandes projetos. Você já passou por isso no início da sua carreira?



Eu particularmente não passei, sou ator desde os meus 8 anos, mas graças a Deus meus pais sempre foram muito curiosos antes de estar em algum lugar justamente porque quando estamos nesse lugar, depositamos nosso sonho na mão de pessoas que podem fazer acontecer ou simplesmente destruir seu sonho por pura ganância.

Conheço muitos atores que se frustraram nessa situação e isso é lamentável. Ninguém tem o direito de brincar com o sonho de alguém, isso é triste.

Existem muitas agências competentes, assim como existem até muito mais agências e Aquarela incompetentes.

Pessoas boas e pessoas mal-intencionadas sempre vão estar em qualquer lugar, basta ter sabedoria e pesquisar a fundo onde está se metendo.





5. ?Você sofreu um cancelamento injusto que afetou a sua carreira. Isso foi o motivo também de dar o gás para ajudar tantas outras pessoas a realizarem seus sonhos?

Acredito que sim, quando me comprometi por falsas acusações, tive que me virar, pois as contas chegam e elas não querem saber que momento você está vivendo. Tenho, além de mim, pessoas que são meus dependentes.

vi dentro da produção uma oportunidade legal de trabalho e dentro do meu universo, então embalei nessa empreitada.



Não consigo me imaginar fazendo outra coisa, a arte me encanta demais, sou apaixonado por pessoas, afinal, antes de tudo, sou ator. Poder fazer parte da conquista de outras pessoas fez minha vida ter um significado muito maior, acho que eu e Lucas carregamos essa missão de fazer acontecer e não estamos nem um pouco afim de parar (risos).



Junto com minha assessora Simone Frota e a produtora de eventos Thalita Andrade e toda nossa equipe na Aquarella Cine vamos visitar todas as cidades pelo Brasil.

Vem muitas novidades na empresa, ressalta Douglas Sampaio.

Douglas Sampaio (foto: Foto divulgação)