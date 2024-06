Gisele Nascimento curte a noite carioca com David Santiago

Gisele Nascimento resolveu dar o ar da graça na noite carioca, para isso ela escolheu um dos lugares que mais tem sido apontado como o novo point dos famosos na cidade.

A talentosa cantora escolheu o Celine Sushi Lounge, na Barra da Tijuca, para uma noite de descontração e boa gastronomia. Sempre elegante e carismática, Gisele foi o centro das atenções, mostrando que sabe aproveitar os melhores lugares da cidade. Conhecida por sua voz poderosa e carisma contagiante, Gisele foi recebida pelo promoter David Santiago, responsável pela casa.

A visita de Gisele Nascimento não apenas trouxe mais brilho à noite do Celine Sushi Lounge, mas também reforçou o status do local como um dos pontos de encontro preferidos das celebridades na Barra da Tijuca. Com um ambiente acolhedor e uma gastronomia de alta qualidade, o restaurante continua a atrair figuras ilustres, proporcionando momentos inesquecíveis tanto para os clientes quanto para os famosos que o frequentam.