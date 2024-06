Atrizes Paolla Oliveira, Michele Muniz e Mônica Carvalho se Unem para o Bazar do Bem

O Bazar Solidário do Lar Viva Bem está de volta, trazendo peças exclusivas de famosas atrizes brasileiras.Paolla Oliveira, Mônica Carvalho e Michele Muniz fazem parte deste time do bem, que se une para apoiar esta causa nobre. O evento ocorrerá no dia 15 de junho, das 10h às 17h, no Lar Viva Bem, localizada em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, com fácil acesso por trem direto do Brás.



As atrizes, já conhecidas por seu engajamento em causas sociais, são parceiras de longa data da Associação sem fins lucrativos Lar Viva Bem, que há 25 anos atende idosos carentes e é uma referência na região. Coordenada pela Assistente Social Elza Gordo, a instituição oferece um ambiente de respeito, acessibilidade e dignidade, proporcionando um verdadeiro lar para seus residentes. Os serviços incluem atendimento de enfermagem 24 horas, médico, nutricionista, fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, atividades recreativas e espaços como sala de cinema e ecumênico para práticas de fé.

Paola Oliveira, Michelle Muniz e Monica Carvalho (foto: Foto Divulgação)



O bazar contará com uma ampla variedade de itens, incluindo peças femininas, masculinas, infantis, acessórios e calçados, todas oferecidas a preços acessíveis, variando de R$5 a R$49,99. Todo o valor arrecadado será destinado à ampliação da área de lazer dos idosos, incluindo a construção de um solarium e outras áreas de convivência.

Mônica Carvalho destaca a importância de ações como esta: “Acredito muito no quanto nós artistas podemos contribuir com nossa imagem e peças exclusivas em ações como essa do Bazar Solidário do Lar Viva Bem. São muitos idosos que serão beneficiados, em um trabalho sério realizado há tanto tempo. Que a Viva Bem continue a cuidar da melhor idade e cresça ainda mais. Contem sempre comigo!”



Paolla Oliveira, também engajada no projeto, reforça: “Mais uma vez estou junto com a Viva Bem, esse lar de idosos que faz tanto para sociedade. O Bazar vai auxiliar ainda mais as pessoas que residem no lar. Doei peças do meu acervo e desejo que o Bazar seja um sucesso!”





O Lar Viva Bem é conhecido por seu compromisso e dedicação, sendo também cenário da icônica foto "Abraço" do dinamarquês Mads Nissen, eleita a Foto do Ano pela organização World Press Photo.



Serviço:



Bazar Beneficente Viva Bem



Data: 15/06



Horário: das 10h às 17h



Local: Rua Dr. Felício Laurito, número 24, ao lado da Gran Farma, centro de Ribeirão Pires