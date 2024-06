É o Tchan vence como Melhor Grupo na categoria Canção Popular do Prêmio da Música Brasileira

Beto Jamaica e Compadre Washington celebraram uma conquista inédita em suas trajetórias na noite de quarta-feira (12): o É o Tchan venceu como Melhor Grupo na categoria Canção Popular do Prêmio da Música Brasileira. O troféu foi entregue aos artistas no palco da cerimônia, realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Eles foram recebidos por Regina Casé, apresentadora do evento, e aplaudidos pela plateia, formada por cantores, músicos, produtores e outros representantes deste cenário .

É O Tchan (foto: Foto divulgação)

Em sua 31ª edição, a premiação homenageou Tim Maia e celebrou a diversidade da música brasileira, com um total de 88 indicados em 32 categorias. O É O Tchan concorreu com os grupos Atitude 67 e Mastruz com Leite.





A palavra para os cantores da banda baiana é uma só: Gratidão! “Pra gente é gratificante vencer este prêmio depois de 30 anos de estrada”, destacou Compadre Washington que ainda brincou com a letra de “Melô do Tchan”, “depois de 30 anos a gente teve o resultado.

“O sentimento é de trabalho quase realizado, porque ainda tem muita coisa pela frente. A gente está na terceira geração, mas eu quero fazer a quarta, a quinta, mostrar ao público novo o samba de roda, nossa batida do Recôncavo, que botamos coreografia em cima disso. Eu quero mostrar a nossa cultura, porque o É O Tchan é cultura. Foi a vitória da música baiana, do É O Tchan e do samba de roda.”completou Beto Jamaica.