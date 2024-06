Nizan, ex-BBB, perde vaga em A Fazenda, segundo colunista

Nizam, apesar do pouco tempo de confinamento no BBB24, segue sendo um dos nomes que mais acabam gerando engajamento aqui do lado de fora.

Segundo informações do colunista Gabriel Perline da Contigo, o influenciador de conteúdo adultos, foi um dos primeiros nomes a ser apresentado à produção do reality da Record para tentar uma vaga na próxima edição, e também foi um dos primeiro nomes a serem recusados, só porque foi um dos participantes da última edição do reality global.

Ainda segundo o jornalista, fontes ligadas à emissora teriam dito que, este ano, a direção de Realitys comanda por Rodrigo Carelli, teria vetado a participação de ex-BBBs da última edição.

A coluna procurou a emissora, através de sua assessoria de imprensa, que informou que ainda não tem nada decidido sobre a participação de qualquer participante em A Fazenda 16, mas adiantou que muitas surpresas ainda poderão acontecer.