A madrugada foi animada na mansão de Fernando Zor

Essa madrugada foi bem animada lá para os lados de Sorocaba, o seleto condomínio de quatro casas da Chácara Flora, onde mora o cantor, tremeu até de manhã, com a reunião organizada pelo artista e seus convidados, amigos da namorada Viviane Kotlevski.

A coluna começou a receber, logo cedo, fotos e prints da noite animadinha que aconteceu na cidade paulistana.

Os convidados, para lá de animados, foram recepcionados pelo cantor que botou literalmente a mão na massa e foi para a beira do fogão para receber os ‘colegas’ de profissão da amada.

A internet foi à loucura e logo stalkeou os perfis marcados em uma publicação de Viviane. Os amigos da pedagoga costumam compartilhar publicações bem ousadas nas redes sociais, o que já dá indícios de que a noite tenha sido bastante quente na mansão do namorado famoso da moça.

A web que não perdoa, logo apontou que a cozinha não foi o único canto da casa que os convidados tiveram acesso e a parte mais íntima da residência onde Zor mora com a filha Kamilly, e Alice, com quem costuma passar os dias de folga, também foi palco da animada reunião que aconteceu no quarto inspirada em cinquenta tons de cinza, do “famoso Galo Tito”, como o cantor costuma se denominar, quando quer transparecer que é altamente viril.

Fontes revelaram a esse colunista que a reunião começou durante a noite de segunda-feira, foi intensão e evoluindo conforme a madrugada se aproximava, quando a música baixou, outros sons bem peculiares eram possíveis de ser ouvidos até para o lado de fora da mansão, dando para entender assim, tudo o que pode ter acontecido dentro da residência, durante a animada festa que começou pela área esterno da residência.

Fernando Zor não assume nenhum relacionamento desde que terminou o namoro conturbado de quatro anos com Maiara, onde chegaram a terminar 13 vezes durante o período.

Desde então, o artista já chegou a ser visto na companhia de outras mulheres, e os fãs sempre apontam a preferência do sertanejo para a cia de mulheres que supostamente fazem o famoso “book rosa”, ou para usar um termo mais moderno, são influenciadoras de conteúdo adulto.