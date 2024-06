SBT exibe entrevista inédita com Chrystian no mesmo momento em que a morte do cantor foi anunciada

No início da manhã desta quarta-feira (19), Danilo Gentili anunciou que iria receber os cantores Chrystian, Renato Teixeira e Sérgio Reis no programa The Noite, que já tinha sido gravado com os sertanejos. Infelizmente, durante a exibição na televisão, o Brasil soube da morte de Chrystian, que fez dupla com Ralf, aos 67 anos.

A informação sobre a morte do cantor nessa quarta-feira foi divulgada por familiares do artista, que emitiram um comunicado à imprensa.

Crystian foi internado na própria quarta-feira, após passar mal em sua fazenda e ser socorrido de helicóptero para o hospital Samaritano em Botafogo.

A coincidência da exibição do programa no mesmo dia da morte do artista deixou os fãs do cantor

surpresos.

O apresentador Danilo Gentili revelou pelas redes sociais a entrevista gravada com o cantor um dia antes de sua morte.

"Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com@chrystiancantora entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e@renatoteixeira. Nos divertimos muito! Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian. Era sempre uma alegria encontra-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo. Obrigado#chrystian. Deixa uma excelente obra para todos e ótimas lembranças para mim".