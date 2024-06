Vinte álbuns, 32 coletâneas e 15 discos de ouro: Entenda a trajetória da dupla Chrystian e Ralf

Chrystian & Ralf lançaram 20 álbuns, 32 coletâneas e 2 DVDs acústicos, além de pocket shows independentes. Ganharam 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de platina triplo e 4 de diamante, com destaque para a trilha sonora da novela “O Rei do Gado” em 1996, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ao todo, somando LPs, CDs, DVDs, SMDs e coletâneas, a dupla vendeu mais de 15 milhões de cópias.

Mesmo com certificações da ABPD a partir de 1990, os números são impressionantes. A dupla também lançou trabalhos independentes em SMD, formato criado por Ralf para competir com CDs piratas, mas sem grande aceitação pelas gravadoras.

Em 2017, lançaram o “Pocket Show 3” no YouTube, o mais visualizado da dupla, com 6 milhões de visualizações em duas semanas. Chrystian & Ralf são conhecidos pelo som agudo de suas canções e foram reconhecidos como a “dupla mais afinada do Brasil”.

Informações publicadas no Instagram de Felipeh Campos