Climão: vivendo romance com Xamã, Shophie Charlotte se declara para ex

Sophie Charlotte, de 35 anos de idade, fez uma homenagem ao ex-marido, Daniel de Oliveira, nesta quarta-feira (19/06), pelo aniversário de 47 anos. A atriz compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (19/06), uma sequência de fotos ao lado do ator e legendou com uma declaração de amor.

Vale destacar, que eles anunciaram, em abril, o fim da união de dez anos, da qual nasceu Otto, de 8. "Hoje é seu dia! Dia D! Dia de torcer ainda mais por você! Eu decidi que sempre vou torcer por você! E para sempre! Afinal, dez anos não são dez dias, e viver dez anos juntos, com dois enteados, um filho de 8, dois cachorros, gatos, peixe e casa... e muita história, e muito amor... não é pouco", iniciou ela, citando os filhos de Daniel com a ex-mulher Vanessa Giácomo, Raul e Moisés.

"Tudo isso é muito importante. Você é muito importante! E tudo isso carrego comigo onde eu for! Hoje também é dia do cinema nacional, que você engrandece com seu trabalho ímpar e profundo, e na sua vida, que você sempre transforma em cinema, em aventura!", destacou.

"Que seu dia seja repleto de alegrias e sol! Que seu novo ciclo traga mais potência, bênçãos e conquistas! Sempre com saúde e sabedoria. Estamos e estaremos sempre aqui pra você, curiosos pra saber o que você vai criar agora, e te aplaudindo! Viva, viva você, Daniel!", finalizou.

Na aba dos comentários,o artista agradeceu a homenagem da ex-mulher, declarando todo o seu carinho por ela. "Valeu linda. Te amo pra sempre! Cê sabe que pode contar comigo pra qualquer parada nessa vida", escreveu ele.

Texto publicdo pelo portal UAI