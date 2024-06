Saiba detalhes do velório e despedida de Chrystian

A cerimônia de despedida do cantor Chrystian, da famosa dupla Chrystian e Ralf, ocorrerá no Cerimonial Ossel, localizado na Avenida Goiás, 459, no bairro Santo Antônio, em São Caetano do Sul, SP.



O velório está programado para amanhã, das 14h às 16h. Em seguida, o sepultamento acontecerá ás 17 horas! A despedida será aberta ao publico e fãs do cantor.

O sertanejo foi socorrido de helicóptero durante essa quarta-feira (18)

O cantor Chrystian, que fez parte da dupla "Chrystian e Ralf", morreu na noite desta quarta-feira (19). O artista estava internado em um hospital de São Paulo após ser diagnosticado "com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado", segundo a assessoria de imprensa.

Por meio de nota, a família disse que Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja.

Comunicado:

NOTA DE FALECIMENTO – CANTOR CHRYSTIAN

Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.

Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil.

Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.

Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou.

Agradecemos de coração todo o apoio, carinho e respeito que recebemos dos fãs, amigos e colegas de profissão.

Chrystian viverá para sempre em nossos corações e através de sua música, que continuará a inspirar e emocionar a todos.

Com amor e saudades

Esposa e Filhos

Veja a trajetória da dupla Christian e Ralf

Vinte álbuns, 32 coletâneas e 15 discos de ouro: Entenda a trajetória da dupla Chrystian e Ralf

Chrystian & Ralf lançaram 20 álbuns, 32 coletâneas e 2 DVDs acústicos, além de pocket shows independentes. Ganharam 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de platina triplo e 4 de diamante, com destaque para a trilha sonora da novela “O Rei do Gado” em 1996, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ao todo, somando LPs, CDs, DVDs, SMDs e coletâneas, a dupla vendeu mais de 15 milhões de cópias.

Mesmo com certificações da ABPD a partir de 1990, os números são impressionantes. A dupla também lançou trabalhos independentes em SMD, formato criado por Ralf para competir com CDs piratas, mas sem grande aceitação pelas gravadoras.

Em 2017, lançaram o “Pocket Show 3” no YouTube, o mais visualizado da dupla, com 6 milhões de visualizações em duas semanas. Chrystian & Ralf são conhecidos pelo som agudo de suas canções e foram reconhecidos como a “dupla mais afinada do Brasil”.