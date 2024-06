Lívia Andrade, prepara Festa Temática "Abduzidos", no Rio Beach Club.

No próximo dia 20 de junho, a apresentadora da TV Globo, Lívia Andrade, abrirá as portas do Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, para celebrar seu aniversário de 41 anos em grande estilo. Com o tema "Abduzidos", a festa promete ser um evento leve e divertido, reunindo apenas 150 convidados.

A temática pretende aguçar a criatividade dos convidados. Se você fosse abduzido nessa noite, onde estaria? O que estaria vestindo? Você estaria na academia? Você estaria numa festa?

“A ideia do tema da minha festa é como se as pessoas estivessem sido abduzidas mesmo, todas no mesmo dia e horário, e sendo teletransportadas para uma festa. Então cada um vai vestido de um jeito, vai ter gente de pijama, vai ter gente fantasiada”, se diverte a anfitriã Lívia Andrade.



Com a expertise de Priscila Coellen e Rafael Cuia na produção, a celebração contará com a dedicação da We Eventos, liderada pelos empresários Leco Biagioni, Thiago Waltz e Douglas Monjardin, responsáveis pelo cerimonial e pela decoração, que prometem transportar os presentes para um ambiente de outro mundo.



A música ficará por conta do DJ internacional Sevenn, DJ Batata e DJ Roale.

Entre os destaques gastronômicos, o buffet será assinado pela Câliner e o bar pelo Abacaxi Bar. O bolo será uma criação exclusiva da Cake Garridos, e os doces ficarão por conta de Gisele Bem Casados e Louzieh, complementados por uma ação especial do Poison Donuts e o saboroso "Churrei", churros gourmet acompanhados de milk-shake.

Para eternizar o momento, a Fotocabine Star estará presente, garantindo que todos os convidados levem consigo memórias vibrantes desta noite especial.

Lívia Andrade promete uma festa que combina mistério, arte e boa música, reafirmando seu estilo único e celebrando mais um ano de vida com aqueles que lhe são mais queridos.