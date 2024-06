Lucas Buda curte a noite e fica com três mulheres diferentes

Parece que Lucas Buda está mesmo disposto a curtir a vida de solteiro como se não houvesse o amanhã.

O ex-marido de Camila Moura está se divertindo adoidado com as mulheres que cruzam seu caminho, desde que ele deixou o BBB 24, divorciado de Camila, com quem era casado.

Somente durante a noite deste sábado, Lucas foi flagrado ficando com três mulheres diferentes em uma festa de São João que durou a noite inteira na Barra da Tijuca.

A última conquista do capoeirista parece ter rendido mais do que os beijos na boca que aconteceram com as outras mulheres com quem ficou.

A loirinha, aparentando bem novinha, foi a companhia mais longa do ex-BBB que, ao perceberem estavam sendo flagrados, acabaram deixando o local público e se dirigindo para uma área mais reservada, a sauna, onde permaneceram por um bom tempo.