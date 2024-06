Romário promove 16º edição do "Arraiá do Baixola "na Barra da Tijuca

O ex-jogador, atual senador e presidente do América Futebol Clube, Romário, promoveu uma festa junina neste último dia 22 de junho. O evento, foi um verdadeiro arraial de diversão e aconteceu em sua residência na Barra da Tijuca. O evento e tem como objetivo proporcionar um ambiente familiar e de confraternização.



A festa contou com diversas atrações para todas as idades. Entre as atividades, estão o touro mecânico, o giro radical, a guerra de cotonete e a cama elástica, garantindo momentos de muita diversão e adrenalina para os convidados. A trilha sonora da noite ficou a cargo do DJ residente Fabiano, além das apresentações do cantor sertanejo Ugo Cappelli e da Banda Soul Mix, que animaram a festa com um repertório variado.



Como em toda boa festa junina, a quadrilha não poderia faltar. Os convidados tiveram a oportunidade de participar da tradicional dança, que foi um dos pontos altos do evento. No quesito gastronomia, além do buffet tradicional com comidas típicas, os convidados desfrutaram de donuts, churros, fondue, mesa de antepasto e japa, garantindo uma experiência culinária diversificada.



A entrada para o evento foi solidária: cada convidado levou 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para a obra social Dona Meca, instituição que realiza um trabalho importante na comunidade.

A produção, o cerimonial e a decoração da festa estão a cargo da We eventos, dos empresários Leco Biagioni, Douglas Monjardin e Thiago Waltz. No quesito festa, Romário não confia em outra equipe. A We eventos transformou a residência de Romário em um verdadeiro “Arraiá”, com todas as cores e elementos característicos dessa celebração tão querida pelos brasileiros.

Na lista de convidados, amigos e familiares do jogador.