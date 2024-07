Maira Cardi e Arthur Aguiar trocam farpas em rede sociais quando deveriam educar a filha

Com a super exposição da imagem da filha, Sophia de apenas 5 anos nas redes sociais, Arthur Aguiar e Maira Cardi acabaram tendo que enfrentar um problema inesperado, já que a menina foi filmada e exposta desdenhando de um aparelho celular usado por um dos funcionários de seu pai, enquanto fazia uma refeição.

No vídeo que foi parar na internet, a criança de 5 anos diz que o celular do funcionário é de pobre, foi o que bastou para que a internet julgasse o ato da menina e para que os pais expusessem a frágil educação que dispensam à herdeira.

Maira Cardi, influenciadora digital, acostumada a expor suas conquistas e a ostentar nas redes sociais, não gostou nadinha de ver o pai pedindo desculpas pela menina e dando a entender que a filha só estaria repercutindo uma fala da qual já está acostumada a ouvir.

Em contrapartida, a mãe da criança disparou contra o ex-marido, que, bem sabemos, já a traiu pelo menos 17 vezes, pelo divulgado, enquanto só dois eram casados.

Maira e Arthur trocaram farpas nas redes sociais e a influenciadora resolveu investir pesado contra o ex-marido, revelando que o ex-campeão do BBB lhe deve dinheiro e nega pagar alguns custos da filha. Além disso, Maira resolveu também jogar na cara do ator o apoio que lhe deu durante sua estadia no BBB, revelando que gastou mais que o prêmio do campeão durante sua trajetória no reality, e que, mesmo com todo o investimento que fez, a carreira do ex-marido não decolou.

Nas redes sociais, internautas resgataram o vídeo da coach de emagrecimento dançando a coreografia da música do cantor com o intuito de emplacar, mas que não deu certo.

Com tudo isso, os pais entram na mira do Sodré porque esqueceram de discutir a educação da criança, que com certeza está levando os aprendizados negativos de uma convivência para fora do seio familiar.

Na bagagem, a essa idade, os pequenos realmente costumam replicar aquilo que assistem em suas convivências diárias e expõem a fragilidade na educação dos filhos dessa geração de influenciadores, que tem como prioridade a lacração.