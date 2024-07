Pagodeiro considerado galã é flagrado em situação complicada dentro de automóvel no Rio

Um pagodeiro de sucesso, acostumado a lotar os shows por onde passa, passou também por uma situação complicada ao resolver se divertir um pouco fora do casamento, um dia desses, depois que resolveu frequentar uma praia no Rio de Janeiro.

O galã do pagode, que é casado, resolveu pular a cerca, mas pelo jeito, ou o dinheiro estava curto, ou o sentimento aventureiro falou mais alto.

O cantor, que é casado há seis anos, foi flagrado por policiais enquanto se divertia sexualmente com outro casal, em um carro estacionado bem na orla de uma das praias da cidade, horas antes de realizar um grande show.

Pelo bem da família, a coluna resolveu, mesmo após receber as provas, manter o nome do romântico pagodeiro em sigilo, já que o cantor é pai de um filho pequeno.

A fonte, que trouxe essa informação com exclusividade, nos contou ainda que o famoso tentou um ‘acordo’ para que a história não vazasse na imprensa e além de uma cifra expressiva o convidou a participar da festinha particular, que acontecia no interior do um luxuoso Mercedes, e ainda nos contou que o galã do pagode que está a cima de qualquer suspeita, foi flagrado no ato em que se divertia com o outro rapaz que também estava dentro do carro. Então, tá né?