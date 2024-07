Maiara deixa de seguir a própria mãe após desentendimentos

Internautas notaram que Maiara, dupla de Maraisa, deixou de seguir a própria mãe, dona Almira, nas redes sociais.

Segundo informações obtidas por esse colunista com pessoas próximas à família das sertanejas, as duas chegaram a se desentender por conta de uma suposta amizade entre a mãe da artista e uma ‘amiga’, que estaria sendo alvo de comentários nas redes sociais.

Maiara teria pedido à mãe para agir com mais descrição quanto às fotos postadas em suas redes sociais para evitar comentários maldosos dos fãs da dupla sertaneja que costuma seguir toda a família.

No entanto, apesar de a fonte ter nos contado o motivo da suposta briga entre as duas, ela não quis nos contar qual seria o tipo de relação entre as duas amigas que poderiam estar incomodando a cantora, a ponto dela parar de seguir a própria mãe nas redes.