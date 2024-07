Gusttavo Lima e Andressa Suita ignoram críticas da web sobre filhos na direção

Depois que uma postagem de Andressa Suita publicada em suas redes sociais mostrando o filho de 7 anos dirigindo um automóvel em uma das propriedades da família viralizou nas, Andressa e Gusttavo acabaram recebendo críticas, principalmente porque o ato é proibido para menores de dezoito anos.

Mesmo com toda a repercussão, os pais da criança não se pronunciaram sobre o ocorrido e preferiram não alimentar a discussão das redes sociais.

Apenas a assessoria de Gusttavo respondeu a um questionamento e, sem entrar em detalhes, limitou-se a dizer que o ocorrido aconteceu em uma propriedade privada.

O vídeo em questão mostra Samuel, de 7 anos, dirigindo um veículo de última geração em que é possível ser conduzido até mesmo sem motorista, adquirido pela família ao lado do irmão caçula, de 5 anos que passeava durante o percurso com a cabeça para fora do teto solar.