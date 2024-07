De Férias Com o Ex? Lucas Buda e Camila Moura juntos em 'A Fazenda'

O diretor da atração, Rodrigo Carelli, quer colocar mais fogo no parquinho do que nunca, mas para isso, o todo-poderoso do reality comandado por Adriane Galisteu, quer saber se o público vai querer colocar Buda e a ex-mulher Camila Moura frente a frente no reality rural.

Camila Moura, que já teria a vaga garantida, vai direto para a sede da Fazenda. Por outro lado, Lucas Buda foi selecionado para o Paiol, onde, nos primeiros dias do programa, os participantes disputam a preferência do público pelas últimas vagas na sede, tentando garantir um lugar definitivo no reality show. A informação é do jornalista Léo Dias.

No ano passado, o ex-BBB Cezar Black e Shayan entraram no reality pelo Paiol após disputar a preferência do público com outros participantes de reality, como Lumana Aleluia.

Lucas Buda e Camila terminaram uma relação de quinze anos, após o capoeirista ter mostrado interesse por Pitel, sua colega de confinamento no BBB24.