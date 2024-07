Andréia Andrade, ex-mulher de Nahim, pede para entrar e ‘A Fazenda 16’

A empresária, que ficou conhecida ao participar de vários realitys ao lado do ex-marido Nahin - Cantor já falecido, tem aproveitado o momento de visibilidade midiática para tentar garantir a vaga em mais um reality da emissora que está em fase de formação de elenco.

Andréia Andrade busca uma vaga na próxima temporada de A Fazenda, com estreia prevista para a segunda quinzena de setembro na telinha da Record.

A empresária, que tem aproveitado o momento de exposição após a morte do ex-marido para dar entrevistas e tentar esclarecer tudo que ocorreu durante o dia em que antecedeu a morte do cantor, já avisou à produção do reality que está disposta a participar da próxima edição.

Segundo informações exclusivas desse colunista, Andreia Andrade chegou a enviar mensagens de texto para um dos produtores de elenco pedindo para entrar no reality rural da emissora, um dos únicos do canal em que a veterana ainda não entrou.