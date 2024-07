Após mudança de Deolane e Carlinhos Maia, Influenciadores são proibidos de morar em condomínio de luxo de São Paulo

Um dos endereços mais concorrido pelos famosos e novos-ricos da região de São Paulo, o condomínio Tamboré 1, localizado no complexo de condomínio Alphaville, em Barueri tomou uma drástica decisão depois que influenciadores conhecidos dos internautas nas redes sociais como Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Deolane Bezerra e Tirulipa que também pretende morar no mesmo local se mudaram para o nobre endereço.

A administração do condômino passou a sugerir nas assembleias condominiais que influenciadores sejam vetados de alugar ou mesmo comprar imóveis no local, onde também moram grandes nomes já conhecidos do público como Wesley Safadão, Simone Mendes, Rodrigo Faro e Patrícia Abravanel.

Deolane Bezerra, chegou a ser processado pelo condomínio depois em que um muro, de uma de suas propriedades teria caído e causado prejuízo ao condomínio, a advogada acabou ganhando a ação contra a administração e agora prometeu instaurar outro processo pedindo ressarcimento do valor de 1,5 milhões de reais que ela teria gasto enquanto a obra ficou embargada.