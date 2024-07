Cantor gospel fica ferido em tentativa de assédio a ex-aluno

O cantor gospel Vanderson Lima está sendo acusado de assédio sexual por um jovem entregador de apenas 17 anos. A situação teria acontecido no último sábado (29), quando o adolescente foi chamado à barbearia da qual o evangélico é dono com a proposta de uma possível contratação e então teria sido atacado. A situação aconteceu em Arapiracas, no estado de Alagoas, e de acordo com o relato do jovem, a esposa do artista estava presente no local.

Conforme relatado pelo adolescente, ele teria terminado um curso na barbearia de Vanderson Lima há pouco tempo e após isso o empresário teria entrado em contato com ele, pedindo para que fosse até o estabelecimento. Entretanto, durante a conversa, o cantor gospel teria tentado algumas investidas e com a recusa do entregador, a coisa teria saído de controle. De acordo com o adolescente, empresário não teria gostado nada da negativa e, após trancar a porta da loja, o ameaçou afirmando que estava portando uma arma naquele momento.

Segundo o que foi relatado pelo adolescente, ele teria pedido água à esposa de Vanderson Lima enquanto pensava em formas de fugir da barbearia e então jogado a jarra na cabeça do cantor gospel, dando início a uma luta corporal. Após conseguir se livrar da situação, o entregador publicou nas redes sociais um registro dele na delegacia ao registrar um boletim de ocorrência e um vídeo da confusão em que Vanderson Lima teria confessado o assédio sexual. Nas imagens divulgadas pelo entregador, é possível ver o cantor gospel com a camisa manchada de sangue e também a esposa dele desesperada com a confusão.

Com a repercussão do caso, Vanderson Lima chegou a usar as redes sociais para contar aos seguidores que a barbearia que é proprietário teria sofrido uma tentativa de assalto, seguida por uma tentativa de homicídio. Entretanto, a reverberação negativa fez com que o cantor gospel decidisse excluir os perfis. Após a circulação da notícia, colegas entregadores do adolescente se revoltaram com a situação e vandalizaram o estabelecimento do empresário.

A nota à caima foi publicado por Em Off em Observtório dos Famosos no UOL.