Thiago Nigro aproveita polêmica entre a mulher Maíra Cardi e o ex Arthur Aguiar para rentabilizar

Em meio à polêmica entre o ex-casal Maíra Cardi e Arthur Aguiar, o atual marido da coach, Thiago Nigro, utilizou suas redes sociais para fazer uma certa “ameaça”. O youtuber publicou um story, em seu Instagram, dizendo que estava pensando em fazer uma live na noite dessa segunda-feira (1). Por ter sido em meio ao conflito, ficou parecendo que seria a respeito do assunto do momento. Mas antes que houvesse outras interpretações, o empresário acrescentou uma informação.

“Pensando em fazer uma live hoje a noite. Que acham?”, questionou Thiago Nigro. Logo no story seguinte, o youtuber acrescentou: “Sobre investimentos, claro”. O fato é que a primeira publicação dá mesmo a entender que seria sobre a questão de sua esposa Maíra Cardi e o ex Arthur Aguiar, já que nessa segunda-feira (1), o assunto tomou conta das redes sociais.

Texto publicado anteriormente em Em Off no Observatório dos Famosos no UOL