De volta ao Rio, Fabiana Karla estreia novo visual

Fabiana Karla voltou ao Rio de Janeiro, onde mora, após passar uma temporada em São Paulo para gravar alguns episódios do Back Off Brasil, o reality de culinária do SBT.

A nova apresentadora do reality mais doce do Brasil não via a hora de dar uma repaginada no visual, e recorreu logo ao Madamm Rio, o espaço de beleza mais imponente da Barra da Tijuca, na cidade maravilhosa.

A atriz e apresentadora fez questão de dividir o novo visual moreno, iluminado e mais curto, que foi idealizado pelo profissional Fernando Gonzalez, com seus seguidores nas redes sociais e agradou aos fãs que responderam positivamente.

Enquanto cuidava do visual, Fabiana Karla confessou à proprietária Priscila Madamm, que voltará em breve a SP para gravar mais uma temporada do Back Off Brasil.

Fabiana Karla e Fernando Gonzalez (foto: Foto reprodução instagram)