Record muda a estratégia para escalação de elenco de 'A Fazenda'

A emissora e a produção do reality ‘A Fazenda, estão dando uma "calça arriada", mas sub celebridades que sempre resolvem se digladiar nas redes sociais justamente na época em que a emissora de Bispo Macedo começa a definir os participantes da próxima edição do reality.

É comum a gente ver nas redes sociais, as sub celebridades e até influenciadores digitais caçando e expondo tretas com outros famosos, lá para os meados de junho e julho, que é quando começa a ocorrer a seleção e os assessores de imprensa aproveitam desses escândalos para indicar seus clientes aos produtores de elenco do reality.

Assim como aconteceu com Laellyo Mesquita, influenciador que resolveu expor os barracos de seu antigo relacionamento com Lucas Souza e foi imediatamente rejeitado pela produção assim que seu nome chegou à mesa, a produção está de olho para que os próximos participantes não sejam fruto de uma escolha, apenas pelo momento de baixaria.

Outro participante que esteve envolvido em barraco recentemente, mas acabou sendo admitido pela emissora para participar, é o personal Gilson, que apesar de ter sido envolvido no escândalo de traição entre Belo e Gracyanne, tentou se manter discreto e não atacou nenhuma das partes durante sua participação em programas de televisão e sites e páginas de fofoca.

A ordem na emissora é para que os produtores levem nomes fortes nas redes, como Camila Moura e Mani Reggo, para a apreciação da direção, mas que não sejam pessoas envolvidas em escândalos de baixo nível.

Outra regra vetada dentro da produção é a participação pelo menos por enquanto de participantes que tenham alguma relação com a divulgação de sua imagem ligadas a plataformas de conteúdo adulto, como foi o caso do ex-participante Nizam, que também teve o seu nome rejeitado pela produção do programa, segundo informações do colunista Gabriel Perline.

Com a última edição do BBB, a direção de Realitys da Record, entendeu que participantes que não estejam tão expostos com mídias negativas, como o caso de Davi, Isabelle, Matheus, Fernanda e Beatriz do Reis, podem ser também uma fonte de alavancar a audiência, trazendo a curiosidade dos telespectadores ao reality.

Outro fator determinante para a nova política de contratação de elenco, é o baixo desempenho de participantes conhecidos por suas polêmicas nas redes como, Cátia Paganote, Lisiane Gutierrez, Claudia Baronesa, entre outros, que não renderam nada dentro de ‘A Grande Conquista 2’, atual reality da Record.