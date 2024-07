Maraisa joga indireta para ex-mulher do noivo nas redes sociais

Parece que Maraisa anda se estranhando com a mãe do filho de seu noivo, Fernando Mocó, com quem a cantora anunciou o casamento para o dia 3 de outubro, na última terça-feira.

Recentemente, a coluna do Sodré, publicou uma matéria exibindo uma certa desavença entre os pais da criança de sete anos, Fernando Mocó e Aline Magno.

A coluna descobriu com exclusividade que o pai da criança tinha se recusado a pagar a quantia de trezentos reais para completar um tratamento de saúde do filho, com isso, acabamos descobrindo também a ausência paterna na vida do filho e o ingresso de um processo no judiciário com pedido de pensão alimentícia pela mãe de Antonio.



Após a divulgação do imbróglio, Fernando Mocó, noivo de Maraisa resolveu procurar o filho e o levou até para uma viagem no Tocantins. Foi aí que começou mais uma desavença entre os dois e a cantora acabou metendo o bedelho.

Aline Magno publicou nas redes sociais que estava sem notícias do filho, mesmo após solicitar ao pai da criança algumas fotos por WhatsApp e ser ignorada, vendo algumas coisas apenas pelo que era postado através do fã clube do casal.

Maraisa parece que não gostou muito da exposição da ex-mulher do noivo e resolveu dar uma alfinetada, da mesma forma em que Aline escreveu a mensagem.

Maraisa e Aline Magno (foto: Foto reprodução internet)

“Difícil quando você só tem notícias de seu filho através do fã clube sabe lá Deus de quem”, escreveu Aline.

Já Maraisa não deixou barato e retrucou: “Cadê as fãs de Deus sabe lá quem?”

A postagem da cantora em uma rede social logo começou a ganhar comentários e Maraisa apagou a postagem.

Maraisa e Aline Magno (foto: Foto reprodução internet)