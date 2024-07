Carro de Wanessa Camargo pega fogo a caminho do SBT

A cantora Wanessa Camargo passou por um baita susto nesta quarta-feira, enquanto se dirigia para uma gravação no SBT em São Paulo.

O veículo que transportava a cantora teve uma pane e começou a pegar fogo com a artista dentro.

Após o susto, Wanessa desceu do veículo em plena rodovia e mostrou a real situação, cheia de bobs no cabelo, a artista ainda brincou: “Dona Florinda em plena rua com o carro pegando fogo, olha a situação, agora é esperar vir outro carro aqui”, disse a cantora.

Felizmente, tudo não passou de um susto e Wanessa e os outros tripulantes do veículo saíram ilesos da situação.