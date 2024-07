A Grande Conquista cancelou a prova da virada

Durante a madrugada desta quinta-feira, a produção de ‘A Grande Conquista 2, da Record acabou cancelando a prova da virada, em que Rambo teria se livrado da Zona de Risco e indicado Hadad para a berlinda.

Acontece que, após finalizada, Rachel Sheherazade foi chamada e solicitado para entrar ao vivo na casa, para informar que o participante Rambo teria se beneficiado e usado de uma estratégia inválida.

O participante confundiu a apresentadora no jogo de pergunta e respostas, que acertasse a pergunta, se livraria da Zona de Risco e ainda poderia indicar outra pessoa.

A pergunta era: Em que ano foi criado o GTA 5? Com isso, Rachel acabou dando um spoiler e disse: “Foi no ano em que meu filho nasceu”. Rambo tentou confundir a apresentadora e perguntou quantos anos tinha o filho dela? Ao que ela respondeu, e então ele matou a charada.

Contudo, a dinâmica do programa seguiu até que usuários do X começaram a comentar o erro. A votação no R7 foi cancelada e a prova anulada, permanecendo na Zona de Risco, os participantes que já estavam na berlinda, Any, Fernando e Rambo.