Geraldo Luís se pronuncia sobre suposta denúncia de assédio e mostra prints

Nesta quarta-feira, uma notícia publicada pelo jornalista Ricardo Feltrim caiu como uma bomba na vida do apresentador Geraldo Luís da Rede TV!.

Assistente de palco do apresentador, Aline Alves, respondeu a uma caixinha de perguntas nas redes sociais e detonou o apresentador. Segundo Ricardo Feltrin, a modelo foi demitida no último dia 26, após recusar assédios do jornalista nos bastidores do programa Ultra Show, da RedeTV!.

Horas depois da notícia se espalhar pelos sites e páginas de fofoca, Geraldo Luís se manifestou também através de suas redes sociais e mostrou várias capturas de tela de conversas trocadas com a assistente pelo WhatsApp.

Veja aqui os prints:

















Nas mensagens trocadas, é fácil perceber o desespero da assistente de palco que estava com o emprego na corda bamba.

Geraldo Luís, no entanto, provou que tentou de todas as formas manter a assistente ao seu lado, já que o desempenho da moça não vinha agradando à direção do canal e sua cabeça havia sido pedida pela direção.

Outro ponto crucial para decifrar essa história e saber quem é o verdadeiro detentor da verdade, é uma mensagem enviada por Aline ao apresentador propondo os dois formarem um casal, mesmo que fosse de mentira, para que seu nome pudesse aparecer na mídia a fim de tentar caçar uma vaga em A Fazenda.

Nos prints postados pelo apresentador, é perceptível que Geraldo desconversa e insiste para que a assistente estude e se aprimore em suas funções para continuar trabalhando.

A Rede TV! Chegou a se manifestar sobre o assunto: “Toda denúncia é apurada rigorosamente pelo departamento de compliance, e são adotadas medidas cabíveis diante de qualquer irregularidade ou conduta inadequada, que viole os princípios éticos da empresa”. “O processo é conduzido sob confidencialidade”, pontuou a emissora.

Entenda o que ocorreu:

De acordo com Ricardo Feltrin, Aline Alves foi demitida no último dia 26, após supostas investidas feitas por Geraldo Luís e recusadas por ela.

Ainda segundo ele, o apresentador a convidava sistematicamente para ir à casa dele para “tomar um vinho e um banho de banheira”. Além disso, Geraldo também mandava mensagens insistentes.

Alegando essa situação, Aline teria recebido uma mensagem da produção do programa informando a demissão.