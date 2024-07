Globo obriga Davi a falar a verdade sobre programa

Campeão do BBB 24, teve que ir às redes sociais se explicar

A TV Globo não gostou nada nada das declarações do campeão do BBB 24, que acabou falando durante uma entrevista que estava preparando um programa junto à emissora para apresentar.

O vídeo em que o próprio Davi garantia a informação acabou ganhando as páginas e sites de fofoca e o campeão se viu obrigado a desmentir a informação.

A TV Globo não confirmou a informação do ex-BBB para o jornal Folha de São Paulo e Davi acabou realizando uma live para dizer que não tinha falado que teria um programa junto à TV Globo. Logo em seguida, internautas resgataram o vídeo de Davi passando essa informação.

Insatisfeita com a conduta do rapaz, a emissora que passa por uma fase de transformações, demitindo diversos funcionários e só mantendo em seu quadro artistas fundamentais para o canal, chamou Davi para uma conversa e o advertiu quanto ã conduta mentirosa, a direção da emissora, pediu para o campeão do reality desmentisse a história.