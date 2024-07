Pagodeiro galã que foi pego em situação complicada dentro de carro, já namorou outro pagodeiro famoso

A coluna do Sodré te contou com exclusividade o caso do pagodeiro famoso e casado que foi flagrado por policiais fazendo uma festinha com um outro casal em um carro de luxo estacionado na orla de uma das praias do RJ.

Agora, a coluna traz mais uma vez com exclusividade um romance que o galã do pagode já viveu com outro colega de profissão no passado.

O galã, acostumado a cantar sucessos românticos, já se envolveu com o vocalista de uma banda de pagode também muito famosa. A banda, já considerada um dos maiores grupos de todos os tempos, andou um tempo fora da mídia. O cantor, que já foi affair do galã, ficou afastado um tempo do vocal da banda e chegou até a ser substituído por outro artista muito famoso nas telinhas e que também tem um trabalho musical paralelo.

Os dois chegaram a viver um romance até que duradouro para dois artistas que se dizem heterossexuais e vivem dentro do armário, inclusive os dois são casados e pais de filhos ainda crianças.

A coluna acabou descobrindo, que os dois chegavam a se apresentar juntos em casa de shows e dividiam o mesmo camarim, só que em uma dessas apresentações o camarim acabou ficando pequeno para os dois e os barulhos chegaram a chamar atenção da equipe que teve que intervir para que a história não saísse dos muros da casa de espetáculos.

Agora me olha nos olhos e diz, como vocês fazem um negócio desses? Xi….