Xuxa assume possibilidade de viver uma relação a três com Junno Andrade

Há pouco tempo, o Bombeiro do programa da Eliana, Yuri Bonoto, explanou o flerte do marido da rainha dos baixinhos com sua mulher nas redes sociais. O cantor reagia com emoji de foguinhos nas postagens em que a moça aparecia sozinha e sempre mostrando o corpão.

Apesar de o escândalo ter ganhado as páginas de fofocas na época, Xuxa não se abalou e não se pronunciou sobre o fato da suposta quebra de confiança do amado, a notícia foi divulgada na época pela jornalista Fábia Oliveira.

Agora, a colunista trouxe um novo capítulo para essa história e descobriu que, na verdade, Xuxa não tem nenhum problema quanto ao marido ficar curtindo e flertando com outras mulheres nas redes sociais.

Ainda segundo Fábia Oliveira, a apresentadora teria assumido durante uma gravação com Tatá Werneck no Lady Nigth, que só vai ao ar em outubro, que até gostaria de participar de uma relação sexual ao lado de outra mulher com o marido.