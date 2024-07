Neymar Jr. leva a família para conhecer a nova herdeira

Helena, mais nova herdeira do craque do Al-Hilal, chegou ao mundo nesta última quarta-feira (4), e se junta aos já reconhecidos filhos do jogador Davi Lucca e Mavie, frutos de outros relacionamentos de Neymar.

Se tudo se confirmar, mediante um possível exame de DNA, Neymar já será pai de quatro filhos. Vale lembrar que uma modelo Húngara, alega ser a mãe de uma filha de dez anos do jogador.

Logo depois do parto, Neymar chegou à maternidade de SP, acompanhado da mãe Nadine, da irmã Rafaela e do filho Davi Lucca, todos bem empolgados por conhecer a suposta filha do jogado com a modelo Kimberlly