Saiba por qual motivo Simone Mendes levou Simaria ao seu show

Um dos assuntos mais comentados do fim de semana foi a aparição repentina de Simaria ao show da irmã e ex-colega de dupla Simone Mendes, as duas não cantavam juntas há dois anos.

Simaria apareceu de surpresa no show da irmã em Goiânia, no último sábado, e animou o público presente e também os internautas, que logo pensam que pode ocorrer a volta da dupla Simone e Simaria, que terminou no auge do sucesso em 2022.

Mas acontece que a coluna do Sodré, que foi a primeira a noticiar o fim da dupla em 2022 e o motivo da separação de Simone e Simaria, descobriu também com exclusividade o que tem por trás da aparição de Simaria no show da irmã.

Afastada dos palcos desde então, Simaria recorreu à ajuda da irmã e pediu um favor especial para Simone, que atendeu mesmo a contra gosto do marido, Kaká Diniz.

Simaria Mendes planeja a volta aos palcos e percebeu que o hiato em que deu na carreira foi longo demais, com isso acabou se afastando dos palcos e do público, e é aí que entra Simone nessa história toda. A coleguinha pediu a ajuda da irmã para fazer umas participações no show da irmã a fim de esquentar a imagem e preparar sua volta aos shows.

Simaria vem também tentando acertar sua participação em programa de televisão com lançamento de músicas novas e o primeiro programa a que Simaria deve comparecer é o Altas Horas, de Serginho Groismann, na Globo, e depois o Caldeirão do Mion.