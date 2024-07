Arthur Aguiar promete medidas drásticas contra Thiago Nigro e Maíra Cardi; entenda porque

Arthur Aguiar ficou pistola com as últimas declarações de Maira Cardi e Thiago Nigro nas redes sociais e confessou a amigos que, caso a promessa do atual casal venha se cumprir, ele poderá tomar uma medida drástica contra a mãe e o padrasto de sua filha Sophia.

Um vídeo onde Maira Cardi afirma que sua filha de cinco anos irá vender bolos no próprio condomínio onde mora no interior de São Paulo para aprender fazer dinheiro, acabou tomando grandes proporções nas redes sociais, principalmente quando a coach revelou que o responsável pela decisão seria o marido Thiago Nigro, que segundo ela, fez um tipo de desafio, para fazer a entrada ganhar a aprender ganhar dinheiro.

Arthur Aguiar, pai biológico de Sophia, confessou a amigos próximos que não gostou nada, nada dessa atitude do padrasto e prometeu entrar contra os dois na justiça e até a acionar o conselho tutelar caso isso aconteça.