Sônia Abrão não gostou da atitude de Lívia Andrade e saiu em defesa de Patrícia Abravanel

A apresentadora Sonia Abrão boa gostou da suposta alfinetada que Livia Andrade, assistente de palco de Luciano Huck, deu em Patrícia Abravanel, quando resolver dar as boas-vindas a Eliana, que participou no último domingo do júri da Dança dos Famosos, que acabou consagrando Tati Machado a campeã da última edição.

A apresentadora do ‘A Tarde É Sua’, ficou pistola com o comentário de Lívia Andrade dando entender que Patrícia Abravanel só é apresentadora por ser herdeira de Silvio Santos.

A opinião forte da apresentadora, nesta tarde de segunda-feira, foi seguida pelos colegas de bancada do programa de fofocas, que também não concordaram com a atitude da ex-funcionária do SBT.

Sônia Abraão fez questão de apontar que Livia Andrade ainda não teria superado a demissão do SBT, mesmo que Livia continue ostentando sua contratação pelo plilplim.

Wladimir Alves e Alessandro Lo-Bianco acharam desnecessária a cutucada que a Mota deu na rival e ainda observaram que um dia ela possa precisar voltar para a emissora e encontrar um clima hostil.

Já o outro colega de bancada de Sônia Abrão, e colunista da Contigo, Gabriel Perline que estava preparado para elogiar a desenvoltura de Livia Andrade nas entrevistas de bastidores, acabou desistindo ao concordar com a opinião dos outros colegas de programa.