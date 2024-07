Morre o filho de Zé Vaqueiro prestes a completar um ano

Durante a madrugada dessa terça-feira, uma notícia triste, divulgada por Zé Vaqueiro e compartilhada pela mulher Ingra Soares, tomou conta das redes sociais.

O cantor e a influenciadora, em um comunicado comovente, informaram a perda do único filho, aos 11 meses.

Arthur, que nasceu com uma mutação rara, lutava pela vida e estava internado desde que nasceu.

A criança nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. A morte foi confirmada pelo casal por meio de uma publicação nas redes sociais.

Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos, do fundo de nossos corações, o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós.

