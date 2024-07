Eliana substituirá Ivete em mais um projeto da Globo

Eliana chegou mesmo para substituir Ivete Sangalo na Globo. Após anunciar que sua estreia na emissora aberta será à frente do The Masked Singer, Eliana também poderá estar à frente do Teleton.

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco do A Tarde É Sua e do Estado de Minas, Eliana poderá apresentar a próxima edição do Teleton substituindo a cantora baiana que está se desvencilhando da Rede Globo para descanso de imagem.

O colunista revelou nesta segunda-feira, durante o 'A Tarde É Sua', que além da apresentação, Eliana também poderá ser a embaixadora do Teleton, posição ocupada por muitos anos por Renato Aragão.

Ainda segundo o colunista, a TV Globo pensa em juntar Xuxa e Angélica, à recém-chegada, na apresentação do programa beneficente.