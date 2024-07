Após aparição rara, Neymar se declara para Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi decidiram reatar o relacionamento. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o jogador aparece cantando um pagode para a influenciadora ao som de "Ajustes", de Xandy Lamonde.

"Não vou terminar, nosso amor que lute. A gente só tá precisando de um ajuste", declarou enquanto tocava um pandeiro e apontava para a amada.



Na última semana, o casal foi flagrado aos beijos no show de Thiaguinho, em São Paulo. Eles são pais de Mavie, de oito meses. Antes do término, eles estavam juntos há um ano e meio. Chegaram a ficar noivos, mas terminaram após Neymar ter traído Biancardi enquanto ela ainda estava grávida.



Vale lembrar que a terceira filha do jogador, Helena, nasceu na última quarta-feira (3), fruto de um romance com a modelo Amanda Kimberlly. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.





Texto publicado via Instagram por Roberta Jungman