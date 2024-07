Bomba! SBT pensa em dar o troco na Globo e faz proposta irrecusável para Tati Machado

Tati Machado pode ser o trunfo do SBT para dar o troco na Globo, após perder uma de suas maiores estrelas para a emissora.

Uma das grandes revelações da televisão brasileira nos últimos tempos, Tati Machado, que saiu campeã no último domingo da última edição do Dança dos Famosos, pode ser o principal nome a abrir uma guerra entre as duas emissoras, já que o SBT, ainda não se conformou em perder uma de suas principais estrelas da casa para o canal concorrente.

Dentro do SBT, Tati Machado agora passou a ser o nome mais desejado da emissora para que, inclusive, possam acertar a grade do domingo, que sobrecarregou Celso Portiolli e Patrícia Abravanel.

O nome da apresentadora inclusive já foi motivo de pesquisas junto ao departamento comercial da emissora, que concluiu ser um bom investimento, diante do salário milionário proposto ao fenômeno global.

Contudo, o SBT enfrentará um grande problema pela frente caso queira mesmo ter a protegida de Ana Maria Braga em seu casting. No final do ano passado, devido o grande sucesso na programação da emissora, Tati Machado recebeu um aumento substancial no salário dez vezes maior ao que recebia anteriormente, passando de 40 para 400 mil reais, com a renovação de contrato e garantindo com isso, também uma vaga de apresentadora oficial do Saia Justa, ao lado da recém-chegada Eliana.

Ainda segundo informações recebidas com exclusividade por esse colunista, Tati Machado já teria sinalizado que não pretende deixar a emissora que a transformou em um astro da televisão no momento. Por enquanto, nem mesmo o alto salário, que chega quase a 1 milhão de reais, teria seduzido a futura apresentadora do Saia Justa a deixar a plimplim.

Mesmo diante da negativa, o SBT não está disposto a desistir da apresentadora, e desenha ainda uma nova proposta para tentar seduzir a faz tudo da Vênus Platinada.