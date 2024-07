Após Laellyo Mesquita, novo affair de Lucas Souza é revelado

Apenas um detalhe acabou entregando quem é o novo affair de Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho que se viu envolvido em um escândalo e acusações de agressões e até tentativa de homicídio, pelo ex-namorado, recentemente.

Lucas Souza se declarou bissexual no início deste ano, e desde então a web está em polvorosa para que o ex-militar assuma um romance com outro homem, mas Lucas tem se mantido discreto, quando o assunto é namoro.

Por causa dessa descrição, internautas ficam ligados em todas as postagens do ex-fazenda, e um detalhe em um dos vídeos do famoso chamou a atenção e acabou entregando quem de fato poderia ser o novo affair da rapaz.

Um suporte de toalhas, instalado em um banheiro onde Lucas apareceu fazendo um de seus conteúdos para as redes sociais, foi a confirmação que os internautas lá queriam para associar a imagem do rapaz a outra pessoa, que teria utilizado o mesmo banheiro em que o ex-militar apareceu.

O detalhe pendurado na parede acabou confirmando que Lucas Souza pode estar se relacionando com o influenciador Felipe Beloni. Os dois, no entanto não se manifestaram sobre o assunto.