Especial de Xuxa e Paquitas no 'Altas Horas' gera confusão nos bastidores

A coluna descobriu com exclusividade que a TV Globo já está dando start ao especial das comemorações de trinta anos do programa Planeta Xuxa. Com contrato assinado, a Rainha dos Baixinhos apresentará um especial com 25 edições, e promete ser um momento nostálgico de Xuxa Meneghel ao lado de suas eternas assistentes de palco.

Xuxa e as paquitas serão as convidadas de Serginho Groismann, para a gravação Altas Horas, que está prevista para ocorrer no próximo dia 23 de julho. Acontece, que o momento especial já está gerando confusão nos bastidores, da atração.

Esse colunista descobriu não só com exclusividade o dia da gravação, como também a guerra instaurada nos grupos de fã clubes da loira, todos querem garantir uma vaga na plateia super limitada do Altas Horas para poder viver esse primeiro momento onde Xuxa relembra o passado ao lado das Paquitas, e com essa verdadeira guerra, os súditos da loira já estão até mesmo se sabotando.

