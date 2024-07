Grávida, Iza é traída e anuncia separação de Yuri Lima

Iza acabou comovendo a população com seu relato nas redes sociais, na noite dessa quarta-feira, depois que o jornalista Léo Dias chegou a anunciar no programa Fofocalizando do SBT, que uma famosa estava sendo traída pelo marido e que a famosa iria se pronunciar.

Em um vídeo postado em seu Instagram e visivelmente abatida, a cantora não hesitou em contar sobre a pulada de cerca do marido, que ocorreu mesmo ela estando a espera de um filho dele.

Logo após o pronunciamento de Iza, a identidade da amante foi revelada e a web ficou em polvorosa com as atitudes da amante do ex-marido de Iza, que chegou a oferecer áudios e prints por 30 mil reais para que o jornalista revelasse toda a sórdida história de caso com o ex-marido da dona do hit “Dona de Mim”

Com a identidade revelada, internautas logo descobriram que a amante é influenciadora do. Perfil de dança no TikTok, e também criadora de conteúdos adultos.

Por aqui, a coluna resolveu não dar mais holofote a uma pessoa que jogou baixo, se relacionando com um marido de uma mulher casada e por isso resolvemos não divulgar o nome e nem o perfil de uma aspirante a sub celebridade que certamente está de olho lho em “A Fazenda 16.”