Maraisa surge usando aliança de noivado novamente

A coluna do Sodré, a primeira a noticiar o fim do noivado de Maraisa e Fernando Mocó, que já estavam de casamento marcado, percebeu que a cantora voltou a usar a aliança de compromisso que usava com o empresário, antes do término que culminou com o cancelamento do casamento que já tinha até data e preparativos para acontecer.

Durante uma live que antecedeu seu show na noite desta quarta-feira, a sertaneja fez questão de exibir o anel que marcava seu compromisso com Fernando Mocó.

Maraisa chegou a se pronunciar através de sua assessoria e assumiu o término do relacionamento com o empresário, sem dar maiores detalhes, e após dizer que cada seguiria sua vida, a cantora chegou a brincar com a solteirice em cima dos palcos, ao lado da irmã Maiara.

Maraisa e Fernando Mocó (foto: Foto reprodução intagram)

Este colunista chegou a noticiar, também, que o motivo do término da relação entre os dois teria sido uma crise de ciúmes e descontentamento, após o noivo resolver passar os dias de férias ao lado do filho Antônio, de sete anos, fruto de seu relacionamento com Aline Magno. Fernando, que há meses não via o filho em função de sua agenda ao lado da namorada, esteve na casa da mãe do herdeiro e seguiu viagem para a casa de sua família no Tocantins, deixando a sertaneja furiosa com a função de pai, que teria o afastado da amada nesse período.

Ainda com exclusividade, este colunista informou que a cantora voltou a seguir o então ex-noivo, nas redes sociais, assim que o empresário entregou o filho na casa da mãe e Mocó seguiu viagem com avião particular ao encontro da artista em Goiânia, na última terça-feira.

