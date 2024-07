Modelo, ex-affair de Neymar, surge pelada em aeroporto e deixa escapar tudo

A modelo e influenciadora Tainá Maia, que já foi considerada um dos affairs do jogador Neymar Jr., foi flagrada em uma situação bastante comprometedora em pleno aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

As fotos que este colunista teve acesso revelam tudo o que pode ter conquistado o atacante do Al-Hilal, e jogador da seleção brasileira.

Nos cliques, a influenciadora de 24 anos aparece trocando de roupa entre os carros no estacionamento do aeroporto e deixou escapar tudo!

Quase nua, Tainá foi flagrada usando uma lingerie branca, mas na hora de trocar a blusa por um vestido, a modelo acabou deixando os seios de fora.

A coluna procurou a influenciadora para saber o motivo de ter trocado de roupa ao ar livre, mas Tainá limitou-se a dizer que estava atrasada para um compromisso, logo após chegar de viagem.

Perguntamos ainda como andava a relação com o jogador, que acabou de reatar o noivado com Bruna Biancardi e se tornou pai pela terceira vez, mas Tainá apenas disse que Neymar é um ‘cara gentil’ e não quis dar mais detalhes da relação com o jogador.