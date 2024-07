Arraiá beneficente de David Santiago chega a sua 16ª edição na Barra da Tijuca

David Santiago promoverá o 16?º Arraiá do Axé em sua famosa casa na Barra no dia 25 de julho. O evento, que movimenta a nata do Rio de Janeiro e os artistas, arrecadará donativos para a Casa de Apoio à Criança com Câncer São Vicente de Paula, uma instituição que atua há 24 anos dando assistência às crianças com a enfermidade e suas famílias.

Baiano, David faz eventos beneficentes há mais de 20 anos no Rio. Apaixonado pela cidade, ele promove, além do Arraiá do Axé, festas beneficentes de debutantes, feijoadas beneficentes, entre vários outros eventos e também é ativista da causa LGBTQIA+.

A atração que abrirá a festa são os quartetos Rajamar com muito forró pé de serra. Mas a principal atração do evento deste ano será a dupla sertaneja Flávio e Ney. Elogiados pela crítica, a dupla cantará sucessos do repertório sertanejo e do sertanejo universitário, além de receber no palco vários convidados surpresas.



O evento também terá várias apresentações de quadrilha e representantes da cultura nordestina, como grupos de forró, barraquinhas, comidas típicas e, como não poderia faltar, um casamento entre famosos.

Tudo isso em meio a um cenário colorido típico das festas julinas.

A entrada para o evento será a doação de 2kg de alimentos não perecíveis ou dois pacotes de fraldas.